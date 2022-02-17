الصين: لا يمكن تجاهل توسع الناتو أثناء مناقشة الوضع حول أوكرانيا

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أنه لا يمكن تجاهل توسع حلف الناتو أثناء مناقشة الوضع حول أوكرانيا.

وقال المندوب الصيني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، إن "لكل ما يحدث أسبابه. وتوسع الناتو هو قضية لا يمكن تجاهلها أثناء إيجاد حل للتوترات الحالية المتعلقة بالقضية الأوكرانية".

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وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة لمناقشة سير تنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا المستمر منذ عام 2014.

ويأتي ذلك على خلفية الاتهامات الغربية لروسيا بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو مرارا، واعتبرت أن هدف الاتهامات الغربية تبرير لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو بالقرب من حدود روسيا.

المصدر: "تاس"