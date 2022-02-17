بسبب تسرب الغاز.. وفاة وجرح 18 شخصا بانهيار بناء في إيران
مكان الانهيار ـ (وكالة الأنباء الإيرانية)
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قتل 9 أشخاص وجرح 9 آخرون جراء انهيار بناء سكني من 3 طوابق في العاصمة الإيرانية طهران.
وأعلن المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية شاهين فتحي أن المبنى انهار مساء أمس في رباط كريم جنوب غرب محافظة طهران، بسبب تسرب الغاز وانفجار سخان المياه.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن فتحي أن خمسة فرق أرسلت إلى الموقع بينها 3 فرق إنقاذ وفريقان من كلاب الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر، وبالتعاون مع رجال الإطفاء والشرطة وقوات الإنقاذ والخدمات الأخرى لإغاثة الضحايا.
المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية
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