واشنطن: روسيا طردت نائب السفير الأمريكي لدى موسكو

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو أن السلطات الروسية طردت نائب سفير الولايات المتحدة، بارت غورمان.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية، ريبهولتس، اليوم الخميس، في بيان: "يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان، الذي كان ثاني مسؤول في السفارة الأمريكية لدى موسكو بعد السفير وعضوا محوريا في فريق إدارة السفارة".

يتبع...