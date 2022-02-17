رئيس مختبرات "بيونتيك": علينا تقبل التعايش مع كورونا في السنوات العشر المقبلة

حذر أوغور شاهين، رئيس مختبرات "بيونتيك" من أنه سيتحتم على العالم التعايش مع وباء كورونا لسنوات.

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وقال في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "ستصل متحورات أخرى لأن الفيروس سيواصل التحور وثمة متحورات أخرى تنتشر منذ الآن في العالم".

لكنه أضاف: "نتعلم كل يوم المزيد ونصبح مستعدين بشكل متزايد"، مؤكدا "علينا أن نتقبل بأننا سنتعايش مع الفيروس في السنوات العشر المقبلة".

وقال شاهين: "نحن نصل إلى مرحلة بات المجتمع فيها يفهم بشكل متزايد كيف يواجه الفيروس".

يذكر أن رئيس شركة صناعة الأدوية "موديرنا"، ستيفان بانسل، قال إنه من "المنطقي" افتراض أننا قد نقترب من المراحل النهائية لجائحة كورونا.

وأضاف: "هناك احتمال بنسبة 80 بالمئة أنه مع تطور متحور "أوميكرون" أو تطور فيروس SarsCov-2، سنرى فيروسات أقل ضراوة".

المصدر: وكالات