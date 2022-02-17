الكرملين: بوتين أخذ بعين الاعتبار طلب مجلس الدوما الاعتراف بجمهورتي دونيتسك ولوغانسك

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يرد حتى الآن على طلب مجلس الدوما الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد، لكنه "أخذه بعين الاعتبار".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا وافق الرئيس على الطلب ذي الصلة: "لا، أخذه بعين الاعتبار، وبعد ذلك كل شيء سيتوقف على قرار الرئيس".

ووجه نواب مجلس الدوما الروسي، يوم الثلاثاء الماضي، طلبا إلى بوتين للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، وسط استمرار الأزمة العسكرية السياسية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال بوتين، تعليقا على هذه المبادرة، إنه يجب فعل كل ما يمكن لحل مشاكل دونباس، لكن مع الاعتماد قبل كل شيء على "الإمكانيات التي لم يتم استغلالها بالكامل حتى الآن الخاصة بتنفيذ اتفاقات مينسك".

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وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.

وأكدت روسيا مرارا أنها ليست جزءا من بنود اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية هذا النزاع، متهمة السلطات في كييف بالسعي إلى حله عبر طرق عسكرية.

المصدر: "تاس" + وكالات