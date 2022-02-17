بينيت يلتقي وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة بيلوسي

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، بوفد ديمقراطي من الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.

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ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع "أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجهها دولة إسرائيل وخاصة الملف النووي الإيراني".

وأشار بينيت خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بالقدس، إلى "العلاقات الدافئة بين إسرائيل والولايات المتحدة وأهمية دعم الحزبين لإسرائيل".

كما شكر رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على دعمها في دفع تمويل الولايات المتحدة للقبة الحديدية، مشددا على أهمية استكمال العملية في أقرب وقت ممكن.

وقال: "نانسي، أشكرك على بدء هذه الزيارة. لقد سمعت ردود فعل رائعة من كل من قابلك. أريد أن أشكرك شخصيا على دعمك المستمر لإسرائيل. لدينا بلد جميل هنا، مكان صعب للغاية، ولكن مع جميل الناس. لقد وقفت إلى جانب إسرائيل. دافع والدك، رحمه الله، عن اليهود في أحلك ساعات تاريخنا عندما لم يكن من السهل الدفاع عن اليهود. أريد أن أشكرك".

وحضر اللقاء أيضا السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هرتصوغ، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيديس.

المصدر: RT