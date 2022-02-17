وصول السفير الأمريكي لدى موسكو إلى مقر الخارجية الروسية

وصل السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، اليوم الخميس، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية حيث من المتوقع أن يتلقى رد روسيا على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنية.

ودخل ساليفان إلى الوزارة في حوالي الساعة 14:40 بتوقيت موسكو وخرج من المبنى بعد نحو 30 دقيقة دون الإدلاء بتصريحات صحفية.

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ويأتي ذلك بعد أن ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستسلم الولايات المتحدة الرد على الرسالة الأمريكية بخصوص مبادرة الضمانات الأمنية الخميس.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في موسكو: "نوشك على النهاية في تحليل الرسالة الأمريكية، وآمل أن يتم إطلاعكم على تطورات الوضع المستقبلي في القريب العاجل. وعلى الأقل، سنبعث اليوم رسالة إلى الجانب الأمريكي".

وسبق أن تقدمت روسيا يوم 17 ديسمبر الماضي بمشروعي اتفاقين مع الولايات المتحدة والناتو حول ملف الضمانات الأمنية الذي أصبح في صلب سلسلة محادثات أجراها الجانبان خلال الأسابيع الأخيرة.

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وتشمل هذه القضايا، حسب الحكومة الروسية، أولا "ضمانات لعدم توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا وأي دول أخرى"، وثانيا "تحمل التزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، لأن نصب مثل هذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى تدهور جذري للأوضاع الأمنية في القارة".

وثالثا ترتكز المقترحات الروسية على "الحد من الأنشطة العسكرية في أوروبا واستبعاد زيادة ما يسمى بمجموعات قوات المرابطة الأمامية".

وعقدت الأطراف المعنية عدة محادثات حول هذا الملف على مستويات مختلفة، وفي 26 يناير سلم كل من الولايات المتحدة والناتو ردهما بشكل خطي لموسكو، حيث أكدا رفض وقف "سياسة الأبواب المفتوحة" لحلف شمال الأطلسي.

المصدر: وكالات