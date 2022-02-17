رئيس بيلاروس: لن ننشر الأسلحة النووية في أراضينا إلا في حالة وجود تهديد من الغرب

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن نشر الأسلحة النووية في الأراضي البيلاروسية لن يتم إلا في حالة وجود تهديد من جانب الغرب.

ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية عن تصريح لوكاشينكو أمام الصحفيين بعد اطلاعه على سير مناورات "حزم الاتحاد 2022" الروسية البيلاروسية في ميدان أوسيبوفيتشسكي للتجارب: "إذا لزم الأمر، إذا تم اتخاذ مثل هذه الخطوات الغبية من قبل خصومنا فسننشر ليس الأسلحة النووية فحسب، بل الأسلحة النووية الفائقة، وذلك من أجل حماية أراضينا".

ودقق: "إذا لم تواجه بيلاروس أي تهديدات من قبل دول غير صديقة، فلن تكون هناك حاجة إلى الأسلحة النووية هنا لمدة 100 عام".

وأفاد الرئيس البيلاروسي في الوقت ذاته بأن بلاده قد توافق على نشر منظومات "أس-400" الصاروخية الروسية في ضواحي مينسك.

وقال: "يمكننا نشرها شرقي مينسك أو في ضواحي مينسك وسيكون بإمكاننا الرؤية ما يحدث في كييف ووراء وارسو وغيرها".

وأشار إلى أنه توجد في الجمهورية حاليا منظومة "أس-400" الواحدة التي يدرب العسكريون البيلاروس على استخدامها في مركز تدريبي. وأضاف: "إذا كان ذلك ضروريا فسنقوم بتوريد منظومتين أخريين، ولسنا بحاجة إلى أكثر من ذلك".

المصدر: "تاس"