زيلينسكي يأسف لعدم إجراء استفتاء في أوكرانيا حول الانضمام للناتو

أعرب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن أسفه من أن مسألة السعي إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الوارد في دستور البلاد لم يجر على أساس استفتاء شعبي في عموم البلاد.



وقالت وسائل إعلام أوكرانية أن زيلينسكي أكد أن العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لم تثمن قرار كييف تضمين بند في القانون الرئيسي للبلاد (الدستور)، بشأن السعي إلى الانضمام للتكتل العسكري (الناتو).

وأضاف الرئيس الأوكراني: "بشكل عام، أعتقد أن مثل هذه القضايا يجب أن تُحسم بدقة في استفتاء، مثل هذه القضايا يجب أن يقررها الشعب فقط، ثم يتم إدخالها في الدستور".

تجدر الإشارة إلى أنه في فبراير سنة 2019، تم التنصيص في الدستور الأوكراني على التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي للبلاد، بما في ذلك من بين أهداف البلاد "تنفيذ المسار الاستراتيجي للدولة نحو الحصول على العضوية الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

هذا وقد شدد الأمين العام السابق لحلف الناتو، أندرس فوغ راسموسن، في وقت سابق على أنه من أجل الانضمام إلى الحلف، ستحتاج كييف إلى تحقيق معايير سيستغرق تنفيذها وقتا طويلا.

ويعتقد الخبراء أن أوكرانيا لن تكون قادرة على حصول عضوية الناتو في السنوات العشرين القادمة.

المصدر: نوفوستي