لوكاشينكو: هناك اتفاقية مع روسيا حول بقاء جزء من الذخيرة المشاركة في المناورات في أراضينا

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن وجود اتفاقية بين بلاده وروسيا حول بقاء جزء من الذخائر التي تم نقلها إلى بيلاروس لإجراء مناورات "حزم الاتحاد 2022"، في أراضي بيلاروس.

وقال لوكاشينكو للصحفيين، اليوم الخميس: "لقد اتفقنا... إذا احتجنا إلى بعض الذخيرة، سنتركها هنا"

وأضاف: "سنبحث مع بوتين غدا الأعمال المقبلة للمجموعة الموحدة لقواتنا. مهما كان القرار الذي نتخذه غدا، فليكن".

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن الولايات المتحدة ترسل جنودها على بعد آلاف الكيلومترات عن حدودها، لذلك فهو لا يفهم تماما المزاعم حول وجود الجيش الروسي في بيلاروس. وأوضح: "إذا اتخذنا قرارا، فستنسحب (القوات الروسية) في غضون يوم واحد. إذا اتخذنا قرارا حول بقائها لمدة شهر آخر، فستتواجد لمدة شهر. وستبقى القوات المسلحة (الروسية) هنا طالما كان ذلك ضروريا. هذه هي أراضينا. نعمل هنا وندرس وسنواصل الدراسة".

وهدد لوكاشينكو بأنه سيبقى رئيسا أبديا لبيلاروس إذا لم تتخل الدول الغربية عن "مهاجمة" بيلاروس، قائلا: "إذا تخلى الغرب عن استهداف بيلاروس ومحاولات تنظيم انقلاب حكومي، مثلما كان عليه الحال في عام 2020، فسيكون كل شيء قانونيا وأنيقا، وسيكون كل شيء (تغيير الرئيس) أبكر مما يريدونه. وإذا هاجمتمونا كما في 2020 سأكون الرئيس الأبدي للبلاد".

وأفاد بأن بلاده ستدعو روسيا لإنشاء مركز تعليمي في بيلاروس للتدريب على استخدام أنظمة "إسكندر" الصاروخية التكتيكية، موضحا: "نظرت اليوم إلى أنظمة "إسكندر الروسية ...إنها أسلحة جيدة. هل نحن بحاجة إلى إتقانها؟ نحتاج إليه. سنشتري هذه الأنظمة في روسيا. لذلك سأطلب أن يكون هناك مركز رابع (مركز تدريب قتالي بيلاروسي روسي) متخصص في منظومة "إسكندر" حتى نتمكن من إتقانها".

المصدر: نوفوستي + تاس