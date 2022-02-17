رودي جولياني: لدي أدلة على أن هيلاري كلينتون تجسست على ترامب

قال رودي جولياني، المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن لديه أدلة في "غرفة نومه" على أن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون تجسست على ترامب.

وقال جولياني في تصريح : "لدي الدليل على تجسس كلينتون (هيلاري) على ترامب في غرفة نومي.. لقد كان هناك منذ سنوات"، دون أن يوضح ماهية هذه الأدلة، مكتفيا بالقول إن لديه الكثير منها".

وعن الصحف التي تشك في روايته، قال: "قد يشعرون أنها مبتذلة، لكنها مبتذلة مدعومة بنحو 1000 قطعة من الأدلة، التي لم يتم الكشف عنها في السابق، وهي بحوزتي منذ سنوات".

Who really wants to find the evidence in Rudy Giuliani's bedroom?pic.twitter.com/ikqigumbU7 — Grant Stern is boosted! (@grantstern) February 16, 2022

وتنبع مزاعم التجسس من رفع دعوى قضائية مؤخرا من قبل جون دورهام ، المستشار الخاص الذي عينه ترامب للتحقيق في التحقيق حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016.

ووجه دورهام الاتهام إلى مايكل سوسمان، محامي الأمن السيبراني الذي عمل في حملة هيلاري كلينتون. في عام 2016، مشيرا إلى أن "دورهام كذب على العملاء الفيدراليين حين قال إنه ليس لديه عملاء، بينما كان في الواقع يعمل لصالح حملة كلينتون".

المصدر: "الإندبندنت"