مصرع طيار إثر تحطم طائرة صغيرة بولاية نورث كارولينا

لقي طيار مصرعه، إثر اصطدام طائرته الصغيرة بشاحنة كبيرة مكونة من قاطرة ومقطورة، وتحطمها على طريق سريع بولاية نورث كارولينا.

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وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية، أن طائرة "بيتشكرافت بارون" ذات المحركين، اصطدمت بشاحنة كبيرة "قاطرة ومقطورة"، على الطريق السريع، بالقرب من مطار مقاطعة ديفيدسون في ليكسينغتون.

المصدر: نيويورك بوست

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الطائرة كانت تقلع من المطار عندما فقد توازنها واصطدمت بالشاحنة التي كانت متجهة جنوبا.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية، أنها ستحقق في الحادث مع المجلس الوطني لسلامة النقل، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.

وأفادت وسائل الإعلام، أن سائق الشاحنة نقل إلى مستشفى وينستون، سالما، لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

المصدر: نيويورك بوست