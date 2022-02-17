دونيتسك تتهم الجيش الأوكراني بالعمل على نشر الصواريخ التكتيكية "توتشكا-أو"

قالت القوات الأمنية لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة استقلالها عن أوكرانيا من طرف واحد، إن القوات الأوكرانية تعتزم نشر أنظمة الصواريخ التكتيكية "توتشكا-أو" في خط التماس مع دونيتسك.

وصرح المتحدث باسم الجهاز الأمني في جمهورية دونيتسك المعلنة من طراف واحد، أن "لواء الصواريخ رقم 19 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة خميلنيتسكي ، يجري صيانة أنظمة الصواريخ العملياتية والتكتيكية توشكا-أو، وإعدادها للاستخدام القتالي".

وأضاف المتحدث أنه "بحسب معلوماتنا، فإن قيادة القوات المسلحة من أوكرانيا تخطط لنقل هذه الوحدة إلى دونباس في المستقبل القريب".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت هذه الأنظمة الصاروخية في وقت سابق أكثر من مرة، وأسفر ذلك عن سقوط قتلى مدنيين سنة 2014 ، بينهم أطفال.

المصدر: نوفوستي