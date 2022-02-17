كلمة خاطئة تبطل معمودية آلاف الكاثوليك في ولاية أمريكية

أعلنت أبرشية محلية في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية أن معمودية الآلاف من الكاثوليك فيها باطلة، بسبب خطأ في كلمة واحدة استخدمها كاهن الرعية في إقامة الرتبة.

وأوضح أسقف فينيكس، توماس أولمستيد، في رسالة إلى أبناء الرعية، أنه بدل القول "أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس"، قال الأب أندريس أرانغو "نعمدك...".

ولفت إلى أن "المشكلة مع استخدام (نحن) هي أنها تعني أن الجماعة كلها تعمد شخصا واحدا، وهو ليس صحيحا، لأن المسيح وحده يعمد".

وعملا بمذكرة أصدرها مجمع العقيدة والإيمان في الفاتيكان سنة 2020، فإن جميع الذين استخدمت بحقهم هذه العبارة (نحن) خلال معموديتهم عليهم تلقي العماد مجددا للبقاء في كنف الكنيسة.

حتى أن هذه العبارة المغلوطة قد تنسف أيضا الأسرار المتبقية التي تلي العماد، مثل الزواج أو الإفخارستيا.

وقد تعاملت أبرشية فينيكس بشكل جدي للغاية مع هذه القضية، حتى أنها أنشأت موقعا خاصا لإعلام أتباعها بالموضوع والرد على أسئلتهم.

وقد ارتكب الأب أرانغو هذا الخطأ بالإنكليزية والإسبانية، وواظب عليه منذ سياسته الكهنوتية سنة 1995. ولم يُرصد ذلك الخطأ إلا في يونيو الماضي.

المصدر: أ ف ب