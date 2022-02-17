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وزير بريطاني: روسيا أصبحت أقرب من الحرب ضد أوكرانيا

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وزير بريطاني: روسيا أصبحت أقرب من الحرب ضد أوكرانيا
AP Matt Dunham
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رجح وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، أن روسيا "أصبحت أقرب" من الحرب ضد أوكرانيا، على الرغم من إعلان موسكو عن انسحاب بعض قواتها المنتشرة عند حدود هذا البلد المجاور.

وادعى هيبي، في حديث إلى قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس إن إعلان روسيا عن بدء انسحاب قواتها من حدود أوكرانيا لا يتوافق مع الواقع ويمثل "تضليلا"، قائلا: "للأسف، على الرغم من الرسالة التي جاءت من الكرملين بأن القوات تبدأ بالانسحاب من الحدود الأوكرانية، رأينا خلال الساعات الـ48 الماضية عكس ذلك، ووصول المزيد من القوات إلى هناك".

وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة تحدثت، في موجز عقدته الليلة الماضية، عن نشر روسيا سبعة آلاف جندي آخرين عند حدود أوكرانيا، مضيفا: "هذا ليس بالضبط الرقم الذي نعترف به هنا في لندن، لكنه يظهر بالتأكيد أن المزيد من القوات تتوجه نحو حدود أوكرانيا، والعمل جار على إقامة جسور ومستشفيات مدنية، وكل ذلك، حسب اعتقادي، أمر مثير للقلق ويؤكد أنه ("الغزو الروسي" لأوكرانيا) وشيك، إن لم يكن حتميا".

وصرح هيبي بأن مجموعة القوات الروسية المنتشرة عند الحدود (والتي يبلغ تعدادها وفقا للتقديرات الغربية 145 ألف جندي) لا تكفي للسيطرة على أوكرانيا بالكامل، لكن من شأن هذه القوات الالتفاف على منطقة دونباس والسيطرة على ميناء أوديسا الأوكراني وتشكل خطرا على العاصمة كييف.

ويأتي هذا الكلام على الرغم من نفي روسيا مرارا وتكرارا وجود أي نية لها لمهاجمة أوكرانيا، وإعلانها عن بدء انسحاب قواتها من حدود هذا البلد بعد تدريبات عسكرية.

المصدر: "سكاي نيوز"

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