سيناتور روسي: الغرب لا يسمع للتصريحات الروسية بشأن أوكرانيا

صرح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن الغرب لا يسمع للقلق الذي تعبر عنه روسيا، بل بالعكس، يمارس سياسة متتابعة لتشويه سمعة روسيا وردعها.

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وقال كوسوتشوف خلال لقائه مع وفد المعهد البريطاني الملكي الموحد للبحوث الدفاعية الذي وصل إلى روسيا في إطار تنفيذ مشروع بحث مشترك مع المجلس الروسي للشؤون الدولية: "لا ترحب روسيا دائما بالتصريحات الصادرة من لندن. لذلك نعتبر مثل هذه القنوات والأشكال من المعاملة مهمة للغاية وهي تستحق اهتماما كبيرا".

وأشار السيناتور إلى قلق روسيا من التصعيد في شرق أوكرانيا والتصريحات التي تدلي بها الدول الغربية. وأوضح: "نرى أن القلق الذي نحاول أن نخبر شركائنا به، لا يصل إلى الهدف. يمارس الغرب سياسية متتابعة لتشوية سمعة روسيا وردعها بما في ذلك باستخدام التكنولوجيات المعلوماتية القذرة".

وأضاف أن "البرلمانيين الروس يردون على الوضع بشكل موضوعي ويحاولون صياغة موقفهم منه بوضوح".

كما عبر كوساتشوف عن أمله بأن الاتصالات بين أعضاء مجلس الشيوخ الروسي وممثلي أوساط الخبراء ستساعد في تحقيق تفاهم وإيجاد طرق لحل الخلافات القائمة.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الروسي أنه تم خلال اللقاء المذكور بحث مسائل ضمان الاستقرار الاستراتيجي في المجال الدولي وكذلك آفاق تطبيع الحوار بين روسيا وبريطانيا وبالدرجة الأولى بين البرلمانيين الروسي والبريطاني.

المصدر: "نوفوستي"