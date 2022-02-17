 
مباشر
عاجل
وزير الدفاع الأمريكي: روسيا تواصل حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وتقترب من "عتبة الناتو"

نصف عارية.. ناشطة من "فيمين" تحتج أمام السفارة الأمريكية في أوكرانيا (فيديو)

أخبار العالم

نصف عارية.. ناشطة من
AFP
ناشطة من "فيمين" تحتج أمام السفارة الأمريكية في أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sevw

احتجت شابة من جماعة "فيمين" النسوية أمام السفارة الأمريكية في أوكرانيا، تنديدا بقرار الولايات المتحدة نقل السفارة إلى مناطق الغرب الأوكراني خشية "غزو روسي وشيك".

وتظهر الفتاة في مقطع فيديو نصف عارية، وهي ترتدي زيا عسكريا وتلوح بمسدس، مع شعار مرسوم على صدرها يتهم واشنطن بالجبن.

وقالت المجموعة النسوية الراديكالية، إن الغرض من الاحتجاج هو انتقاد ما وصفوه بأنه قرار متهور بإغلاق السفارات وإجلاء المواطنين الأجانب من أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا