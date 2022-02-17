نصف عارية.. ناشطة من "فيمين" تحتج أمام السفارة الأمريكية في أوكرانيا (فيديو)

احتجت شابة من جماعة "فيمين" النسوية أمام السفارة الأمريكية في أوكرانيا، تنديدا بقرار الولايات المتحدة نقل السفارة إلى مناطق الغرب الأوكراني خشية "غزو روسي وشيك".

وتظهر الفتاة في مقطع فيديو نصف عارية، وهي ترتدي زيا عسكريا وتلوح بمسدس، مع شعار مرسوم على صدرها يتهم واشنطن بالجبن.

وقالت المجموعة النسوية الراديكالية، إن الغرض من الاحتجاج هو انتقاد ما وصفوه بأنه قرار متهور بإغلاق السفارات وإجلاء المواطنين الأجانب من أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب