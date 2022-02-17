ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 104 أشخاص

أفاد موقع "G1" بارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة بيتروبولس بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية إلى 104 أشخاص، من بينهم 8 أطفال.

إقرأ المزيد

وكتب الموقع: "بلغت حصيلة الضحايا في بيتروبوليس حتى الساعة 23:30 مساء الأربعاء الماضي، 104 أشخاص. وتم تدمير أكثر من 50 منزلا".

وأعلنت وسائل إعلام برازيلية سابقا مقتل 94 شخصا وإنقاذ 24 آخرين، فيما لا يزال 35 شخصا في عداد المفقودين.

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في المدينة الثلاثاء الماضي، في حدوث انهيارات طينية وفيضانات قوية. وسقط 260 لتراً من المطر لكل متر مربع خلال 6 ساعات، وهذا أكثر بكثير مما يحدث عادة في هذه المنطقة من البرازيل في شهر فبراير. ووصل محافظ ولاية ريو دي جانيرو، كلاوديو كاشترو، أمس الأربعاء، إلى المنطقة المنكوبة، حيث وصف الوضع بأنه "قريب من الحرب". وقال في مؤتمر صحفي أن الأمطار التي هطلت في المنطقة هي "الأكثر غزارة منذ عام 1932".

المصدر: نوفوستي