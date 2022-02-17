بينيت يرحب بقرار أستراليا تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية"

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، بإعلان أستراليا اعتزامها تصنيف حركة حماس الإسلامية بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية".

وقال بينيت في تغريدة عبر "تويتر": "أرحب بقرار أستراليا تصنيف منظمة حماس إرهابية. أشكر صديقي رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، على اتخاذ إجراءات بشأن هذه القضية بعد حوارنا حول هذه القضية المهمة"، معتبرا أن "هذه خطوة مهمة أخرى في الحرب العالمية ضد الإرهاب".

אני מברך על החלטתה של אוסטרליה להגדיר את ארגון חמאס כולו כארגון טרור.



אני מודה לידידי, ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון, על כך שפעל בנושא לאחר השיח שקיימנו בעניין החשוב הזה.



זהו צעד חשוב נוסף במאבק העולמי נגד הטרור. pic.twitter.com/wdV9MI942w — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 17, 2022

وكانت أستراليا قد أدرجت سابقا "كتائب القسام" التابعة لحماس على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل حماس بأسرها.

وسيضع التصنيف قيودا على تمويل حركة حماس وأي نوع من أنواع الدعم لها، كما سيضع على بعض الأنشطة المتعلقة بالحركة عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عاما.

المصدر: RT