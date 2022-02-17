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بينيت يرحب بقرار أستراليا تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية"

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بينيت يرحب بقرار أستراليا تصنيف حركة حماس
AP
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رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، بإعلان أستراليا اعتزامها تصنيف حركة حماس الإسلامية بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية".

وقال بينيت في تغريدة عبر "تويتر": "أرحب بقرار أستراليا تصنيف منظمة حماس إرهابية. أشكر صديقي رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، على اتخاذ إجراءات بشأن هذه القضية بعد حوارنا حول هذه القضية المهمة"، معتبرا أن "هذه خطوة مهمة أخرى في الحرب العالمية ضد الإرهاب".

وكانت أستراليا قد أدرجت سابقا "كتائب القسام" التابعة لحماس على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل حماس بأسرها. 

وسيضع التصنيف قيودا على تمويل حركة حماس وأي نوع من أنواع الدعم لها، كما سيضع على بعض الأنشطة المتعلقة بالحركة عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عاما.

المصدر: RT

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