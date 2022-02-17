البرلمان الأوروبي يدين نائبه البلغاري لأدائه "تحية نازية"

رفع عضو البرلمان الأوروبي من بلغاريا، أنخيل جامبازكي، يده في "تحية نازية" في قاعة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، الأمر الذي أدانه أعضاء آخرون في البرلمان ورئيسته روبرتا ميتسولا.

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وكتبت روبرتا ميتسولا في صفحتها على "تويتر": "إن التحية النازية في البرلمان الأوروبي أمر غير مقبول بالنسبة لي دائما وفي كل مكان. إنها تهينني وتهين الجميع في أوروبا. نؤيد قيما معاكسة. إننا غرفة الديمقراطية. وتنتمي هذه التحية إلى أحلك صفحة في تاريخنا، ويجب أن تبقى هناك".

من جهته قال وفد النواب البرلمانيين الفرنسيين (Renaissance) من مجموعة "تجديد أوروبا" إن جامبازكي استخدم "التحية النازية الفاضحة، داعيا رئيسة البرلمان الأوروبي لـ "اتخاذ إجراءات".

رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي دعاوي هنغاريا وبولندا ضد الآلية التي تشترط تخصيص الأموال من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي بمراعاة سيادة القانون من قبل البلدان المستفيدة من الاتحاد الأوروبي. وانتقد النائب جامبازكي هذا القرار واصفا إياه في صفحته على "تويتر" بأنه "مكروه". وقبل مغادرة جلسة البرلمان الأوروبي، رفع جامبازكي يده في تحية نازية، الأمر الذي تم تسجيله على الفيديو الذي نشره أعضاء البرلمان الأوروبي.

المصدر: نوفوستي