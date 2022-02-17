كيشيدا: يجب أن ننضم إلى الجهود الدبلوماسية لتخفيف التصعيد حول أوكرانيا

عبر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أثناء لقائه مع ممثلي كتلته التي يترأسها، أن طوكيو يجب أن تنضم للجهود المبذولة من أجل تخفيف حدة التوتر حول أوكرانيا بطرق دبلوماسية.

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ونقلت وكالة "كيودو" عن تصريح لكيشيدا قوله: "مع استمرار التوتر (حول أوكرانيا) لن يكون أي سيناريو مفاجئا. يجب على بلدنا أيضا بذل جهود لتخفيف حدة التوتر من خلال الدبلوماسية".

وتبحث الحكومة اليابانية حاليا احتمال فرض مختلف الأنواع من العقوبات على روسيا في حال تصعيد حدة التوتر حول أوكرانيا. وقالت وسائل الإعلام اليابانية إن طوكيو تدرس صيغ لفرض قيود في مجال التصدير على البضائع ذات التقنية العالية وتجميد حسابات للأشخاص والشركات المقربة من الرئيس الروسي.

وأعلن كيشيدا، سابقا، خلال لقائه مع قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم أنه سيتم تنسيق محتوى العقوبات اليابانية حال فرضها على روسيا، مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين.

المصدر: نوفوستي