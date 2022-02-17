خلال حضورهن حفل زواج في الهند.. سقوط 13 امرأة وفتاة في بئر عن طريق الخطأ

أفادت الشرطة الهندية بمصرع 13 امرأة وفتاة، بعد سقوطهن في بئر عن طريق الخطأ، خلال حضورهن حفل زواج في قريتهن.

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وقال أخيل كومار، المسؤول في شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش، إن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر قبل أن يهوي بهن الى الأسفل.

من جهته، أوضح قاضي المقاطعة أس. راجالينغام أن البئر قديمة، ولم تتحمل وزن المجموعة التي كانت تجلس على الغطاء الحديدي فانهار بهن، مضيفا أن "الضحايا سقطن الى الأسفل وسحقن تحت الركام".

ووصف رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الحادث بأنه "يدمي القلب"، مؤكدا أن الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة.

وغالبا ما تجمع حفلات الزفاف في الهند أعدادا كبيرة من الضيوف، وبعض الحفلات يمكن أن تستمر لأيام عدة.

المصدر: AFP