رأى الصحفي إيفانز بريتشارد، من صحيفة تلغراف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترب من الفوز بالمعركة في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي.

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وأفادت الصحيفة بان روسيا راكمت احتياطيات من النقد الأجنبي بلغت 635 مليار دولار ، وأصبحت بذلك صاحبة خامس أكبر احتياطيات في العالم، وهي تستمر في النمو، فيما يبلغ الدين العام للدولة 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي أنه في المرتبة السادسة عالميا، ويستمر في الانخفاض.

وأشار الصحفي إيفانز بريتشارد إلى أن موسكو نجحت في تنظيف نظامها المصرفي، وأصبحت لديها عملة عائمة جيدة الإدارة تسمح للاقتصاد بالتكيف مع المواقف الخطيرة، وقال إن روسيا تتمتع أيضا بفائض في الميزانية، ولا تلجأ إلى جذب المستثمرين الأجانب لتغطية الإنفاق الحكومي، وأنها قلصت من اعتمادها على عائدات النفط.

ورصد الكاتب أن مثل هذا التوجه الروسي يتناقض بشكل حاد مع النظم الاجتماعية والاقتصادية المسفرة في الغرب، حيث يتم "نثر الأموال من طائرات الهليكوبتر"، وتلعب الميزانية دورا مهيمنًا.

وذكر إيفانز بريتشارد أيضًا أن موسكو الرسمية يمكنها قطع جميع إمدادات الغاز عن أوروبا والتي تقدر بـ 41٪ من الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي، لمدة عامين أو أكثر، من دون مواجهة مصاعب مالية خطيرة.

وخلص الصحفي البريطاني إلى أن "الرئيس الروسي لديه فرصة فريدة لكسر الاتفاقات الموقعة بعد نهاية الحرب الباردة، واستعادة هيمنة روسيا في المنطقة المحيطة بها. ولن تغير أي عقوبات من القائمة الحالية، حساباته".

وكان الغرب اتهم روسيا مؤخرا بتصعيد الموقف حول أوكرانيا، في حين أن الكرملين ووزارة الخارجية الروسية نفيا جميع الاتهامات، مؤكدين أن روسيا لا تشارك في الصراع الأوكراني الداخلي، ولا تنتهك أي اتفاقيات، على عكس كييف التي ترفض الامتثال لاتفاقيات مينسك بشان التسوية في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي