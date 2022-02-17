السفارة الروسية بواشنطن تدعو الولايات المتحدة للتخلي عن "التنويم المغناطيسي الذاتي" العسكري

صرحت السفارة الروسية لدى واشنطن أن روسيا تدعو وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدم تغذية "الهيجان العسكري" لوسائل الإعلام فيما يتعلق بأوكرانيا.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة الدبلوماسية الروسية ونشر في صفحتها على "فيسبوك": "ندعو وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدم تغذية "الهيجان العسكري" للصحفيين، والتركيز على حل المسائل المهمة حقيقيا للتسوية الدبلوماسية للنزاع الأوكراني الداخلي".

ويأتي هذا البيان تعليقا على الحديث الأخير للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، لقناة "سي أن أن" الذي حاول خلاله اتهام موسكو بنشر معلومات كاذبة عن الوضع حول أوكرانيا.

وأكد الدبلوماسيون الروس أن "دولاب الهستيريا المعادية لروسيا المستمر في الدوران في الولايات المتحدة لا يسمح للزملاء الأمريكيين بالنظر إلى الأمور بشكل موضوعي".

وأضافوا: "لا يزال التنويم المغناطيسي الذاتي حول حتمية "الهجوم" الروسي مستمرا. ووصل الأمر إلى حد أنه عشية المقابلة مع نيد برايس، قامت قناة "سي أن أن" خلال تقرير مباشر من كييف، في الواقع، بإطلاق العد التنازلي للغزو المزعوم، الذي حددته القناة في صباح أمس الأربعاء".

حددت وسائل الإعلام الغربية، في الشهر الماضي، عدة مرات تاريخ، وحتى ساعة "الغزو" الروسي لأوكرانيا. ونقلت صحيفة "The Sun" البريطانية، عن الاستخبارات الأمريكية أن هجوم القوات الروسية على أوكرانيا سيبدأ في 16 فبراير الجاري في الساعة الرابعة صباحا (بتوقيت موسكو). من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن "الغزو" يمكن أن يبدأ "بين منتصف يناير ومنتصف فبراير".

ردا على مثل هذه التصريحات اقترح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، مازحا أن يضبط الأوكرانيون منبها (الجرس) لذلك حتى لا يغرقوا في النوم.

المصدر: نوفوستي