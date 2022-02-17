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وسائل إعلام: ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 94

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وسائل إعلام: ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 94
Globallookpress
16/02/2022 فيضانات- البرازيل
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ارتفع عدد الضحايا جراء الفيضانات التي أعقبت الأمطار الغزيرة في مدينة بيتروبوليس في البرازيل إلى 94 قتيلا، بينهم أطفال، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ووفقا لما ذكرته قناة "g1.globo"، فإن عدد القتلى في مدينة بيتروبوليس السياحية المحاذية لريو دي جانيرو، ارتفع إلى 94 شخصا، بينهم ثمانية أطفال.

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وتمكنت خدمات الحماية المدنية من إنقاذ 24 شخصا. وتم إدراج 35 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

وتسببت الأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات. 

وشهدت هذه المنطقة خلال ساعات تساقط 260 ميليمترا تقريبا من الأمطار، أي أكثر مما كان متوقعا لكامل شهر فبراير.

ونقل قرابة 300 شخص إلى مراكز إيواء أقيمت غالبيتها في مدارس، ووجهت جمعيات خيرية نداءات طلبا لفرش للنوم وبطانيات وسلع غذائية ومياه وملابس وأقنعة واقية. 

وانتشرت مشاهد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام أظهرت مساكن مدمرة بسبب انزلاقات أرضية على سفوح التلال، وسيارات تجرفها الفيضانات.

وقد اجتاحت المياه الكثير من المتاجر في وسط بيتروبوليس التاريخي، جارفة السلع والبضائع.

المصدر: نوفوستي

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