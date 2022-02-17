الخزانة الأمريكية تطالب الصين بأن تكون "أكثر فاعلية" لتخفيف ديون الدول الفقيرة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الصين بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتسريع الجهود العالمية لتخفيف ديون الدول الفقيرة التي لجأت الى مزيد من الاقتراض خلال وباء كوفيد.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، أقرت يلين بأن مبادرة مجموعة العشرين لمساعدة الدول التي ترزح تحت أعباء الديون "لا تسير بسرعة كبيرة"، وأن الولايات المتحدة "تأمل في رؤية مشاركة أكثر فاعلية" من قبل الصين.

المصدر: أ ف ب