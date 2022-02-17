الملكة إليزابيث تتدخل لمساعدة الأمير أندرو في تسوية دعوى الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده

وافقت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية على مساعدة الأمير أندرو في تسوية دعوى الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده من قبل فيرجينيا جوفري.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن إليزابيث الثانية ستتبرع بمليوني جنيه إسترليني لجمعية فيرجينيا جوفري الخيرية.

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وأشارت إلى أن الملكة ستسمح للأمير أندرو بالبقاء مستشارا لها وستحافظ على رتبة دوقيته وخدمته نائب أميرال، على الرغم من الضغوط لتجريده من جميع الامتيازات.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب شروط الصفقة التي رتبها كبير مستشاري الملكة والفريق القانوني لدوق يورك، فإن الملكة وافقت على مساعدة أندرو طالما أنها لن تدفع أي مبلغ لجوفري بشكل مباشر.

وقال مصدر ملكي: "لا يمكن أن ينظر إلى الملكة على أنها تدفع المال لإحدى ضحايا الاعتداء الجنسي التي اتهمت ابنها".

وأشار إلى أن "الصفقة تم تنظيمها عبر ترتيب مساهمة مالية كبيرة للتسوية عن طريق تبرع خيري".

المصدر: "الميرور"