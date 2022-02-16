شولتز وبايدن يرحبان بدعوة بوتين لمواصلة الجهود الدبلوماسية

أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار أولاف شولتز والرئيس الأمريكي جو بايدن رحبا في اتصال هاتفي بينهما بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواصلة الجهود الدبلوماسية بين موسكو والغرب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان له، في أعقاب الاتصال الهاتفي بين شولتز وبايدن، إن "الجانبين رحبا بتصريحات الرئيس بوتين حول ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية".

وأضاف البيان: "من المهم إطلاق حوار بناء حول قضايا الأمن الأوروبي، وتنفيذ اتفاقات مينسك وتحقيق التقدم في "رباعية نورماندي" بدعم ألمانيا وفرنسا".

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واعتبر ألمانيا أن "المفتاح بيد موسكو، وأن خطر استمرار العدوان الروسي ضد أوكرانيا لا يزال قائما. ولم نرصد أي انسحاب ملموس للقوات الروسية"، مضيفا محذرا من "عواقب وخيمة" على موسكو في حال "انتهاك سيادة أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن موسكو تعتزم التوصل إلى اتفاق مع الغرب حول الضمانات الأمنية بطرق دبلوماسية.

موسكو من جهتها ترفض جملة وتفصيلا الاتهامات الغربية بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، وتنفي تبنيها أي خطط من هذا القبيل.

المصدر: تاس