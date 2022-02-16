واشنطن: لافروف أبلغ بلينكن بموعد الرد الروسي على الجواب الأمريكي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بأن موسكو سترد على جواب واشنطن في اليومين المقبلين.

وقال: "عندما تحدث وزير الخارجية بلينكن ونظيره الروسي لافروف أمس الثلاثاء، أشار الأخير إلى أن الرد الروسي سيكون جاهزا خلال اليومين المقبلين".

وأضاف: "نحن في انتظار الرد وسنقرأه بعناية شديدة".

وتابع: "بلينكن مستعد للقاء لافروف في الوقت المناسب، وقد بحثا ذلك".

المصدر: "تاس"