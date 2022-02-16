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واشنطن: لافروف أبلغ بلينكن بموعد الرد الروسي على الجواب الأمريكي

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واشنطن: لافروف أبلغ بلينكن بموعد الرد الروسي على الجواب الأمريكي
AP Susan Walsh, Pool
المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - أرشيف
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بأن موسكو سترد على جواب واشنطن في اليومين المقبلين.

وقال: "عندما تحدث وزير الخارجية بلينكن ونظيره الروسي لافروف أمس الثلاثاء، أشار الأخير إلى أن الرد الروسي سيكون جاهزا خلال اليومين المقبلين".

وأضاف: "نحن في انتظار الرد وسنقرأه بعناية شديدة".

وتابع: "بلينكن مستعد للقاء لافروف في الوقت المناسب، وقد بحثا ذلك".

المصدر: "تاس"

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