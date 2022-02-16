زيلينسكي: لم نلمس انسحاب القوات الروسية لكن الوضع تحت السيطرة

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لم يلمس انسحاب القوات الروسية عن حدود بلاده، مؤكدا أن الحدود رغم ذلك تحت السيطرة.

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وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "الوضع تحت السيطرة من قبل عسكريينا.. لا نرى تغيرات الآن بل نرى تمركزا كبيرا للقوات وهو لا يتغير على مدار الأسابيع الأخيرة، ونرى عمليات إعادة انتشار محدودة للقوات.. لا أعتقد أن هذه العمليات يمكن وصفها بأنها سحب للقوات الروسية، لن يتسنى الحديث عن انسحاب القوات إلا بعد أن يحدث ذلك وبعد أن يدوم تقليص وجود هذه المجموعات والتقنيات العسكرية في هذا الجزء من الحدود أو ذاك خلال فترة زمنية معينة".

واعتبر زيلينسكي أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها أوكرانيا والدول الشريكة لها أتت بثمارها، لكنه ذكر أن الحديث عن وقف التصعيد من قبل روسيا "سابق لأوانه".

ولم يستبعد أن يحاول بعض الزعماء الغربيين "المساومة" مع روسيا من وراء ظهر أوكرانيا، لكنه أكد أن "جميع القرارات الخاصة بأوكرانيا تتخذ في أوكرانيا نفسها".

ولا تزال التصريحات حول تحضير روسيا "استفزازات" ضد أوكرانيا تمهيدا لـ"اجتياحها" تصدر عن الدول الغربية رغم أن المناورات الروسية تشارف على الانتهاء.

المصدر: "نوفوستي"