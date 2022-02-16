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إسبانيا: الناتو لم يحدد أي موعد للهجوم الروسي على أوكرانيا

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إسبانيا: الناتو لم يحدد أي موعد للهجوم الروسي على أوكرانيا
Globallookpress Beatriz Ciscar
وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس
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صرحت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس بأن الناتو لم يحدد أي موعد متوقع لـ"الهجوم الروسي" على أوكرانيا.

وقالت الوزيرة على هامش الاجتماع الوزاري للناتو في بروكسل، يوم الأربعاء: "لم نر من جانب روسيا أي خفض للتصعيد، مع أن أي توغل لم يحدث، لكن خطر التوغل لا يزال قائما".

وأكدت الوزيرة الإسبانية ضرورة البحث عن حل دبلوماسي للوضع حول أوكرانيا.

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وأشارت روبليس إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين لم يتحدث عن "الاجتياح الروسي لأوكرانيا في هذا اليوم، ولكن الجميع يدركون أن الاجتياح قد يحدث في وقت قريب، لكننا لا نعرف متى. لا يوجد هناك أي موعد محدد".

يذكر أن التقارير الإعلامية الغربية تحدثت عن "هجوم روسي" على أوكرانيا في 15 أو 16 فبراير الجاري.

وسخر مختلف المسؤولين الروس من تلك التقارير، وأكدت موسكو مرارا أنها لا تخطط لأي "هجوم" على أوكرانيا.

المصدر: تاس

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