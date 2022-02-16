انفجار صهريج وقود يهز جزيرة لونغ آيلند الأمريكية (فيديو)

أدى اصطدام صهريج محمل بالبنزين بأحد المباني في جزيرة لونغ آيلند بولاية نيويورك الأمريكية، إلى انفجاره واندلاع حريق هائل في المنطقة.

وأفادت شبكة "ABCNEWS" الأمريكية بأن الحادث أسفر عن إصابة سائق الشاحنة و3 من رجال الإطفاء الذين هرعوا إلى موقع الانفجار لإخماد الحريق.

150 firefighters from 20 fire departments on scene after tanker truck carrying 9,200 gallons of gasoline crashes into vacant former La-Z-Boy building on Sunrise Highway in Rockville Centre, Long Island; 3 firefighters & truck driver hurt @ABC7NYpic.twitter.com/XIaMCqJpAk — Chantee Lans (@ChanteeLans) February 16, 2022

ولفتت إلى أن الشاحنة كانت تحمل 9 آلاف و200 غالون من الوقود (نحو 35 ألف لتر من البنزين).

وتسبب الانفجار بتعطيل حركة المرور على مدى ساعات بسبب ألسنة اللهب التي نجمت عن احتراق الوقود.

Major fire on Long Island- Rockville Centre. A 12,000 gas tanker overturned into a building then burst into flames. Burning gasoline went into the sewer & is burning for blocks. PAPD is sending crash trucks from JFK. pic.twitter.com/z17PXFLuMt — NYCFireWire (@NYCFireWire) February 16, 2022

المصدر: ABCNEWS + RT