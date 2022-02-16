التلفزيون البيلاروسي: هاكرز مقربون من المعارضة شنوا هجوما إلكترونيا على محطة ذرية
Legion-Media Claudia Thaler/Dpa
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أفاد التلفزيون الحكومي البيلاروسي بأن جماعة الهاكرز "كيبر بارتيزاني" المقربة من المعارضة شنت هجوما إلكترونيا على محطة بيلاروس الكهرذرية.
وحسب قناة "إس تي في" البيلاروسية، فإن الهاكرز حاولوا الإخلال بعمل المحطة أكثر من مرة.
وقال مدير قسم الأمن في المحطة ألكسندر أولينتسيفيتش إنه تم رصد "محاولات للتأثير على الشبكة المعلوماتية لمحطة بيلاروس الذرية... وأحيانا يتم إرسال رسائل مزويفة إلينا وبرمجيات حبيثة".
وأضافت القناة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية "للرد على الهجمات الممنهجة على شبكات المحطة المعلوماتية في الوقت المناسب".
المصدر: نوفوستي
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