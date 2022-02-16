جنرال أمريكي: الصين قد تستغل أزمة أوكرانيا في عمل "استفزازي"

قال قال قائد القوات الجوية الأميركية في المحيط الهادئ الجنرال كينيث ويلسباخ إن الصين قد تستغل أزمة أوكرانيا في عمل "استفزازي" بآسيا، في محاولة لمعرفة مستوى ردود الفعل الدولية.

واضاف ويلسباخ، أن الصين انحازت إلى روسيا خلال هذه الأزمة "ما أثار تساؤلات حول نواياها في آسيا".

وفي تصريح للصحافيين على هامش معرض سنغافورة للطيران، تساءل: "هل ستشاهد الصين ما يحدث في أوروبا وتحاول الإقدام على شيء هنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؟" وأجاب: "نعم، حتما، هذا يشكل مصدر قلق".

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وأعرب عن مخاوفه من أن الصين "تريد استغلال" الوضع، قائلا إنه "لن يكون مفاجئا إذا أقدمت على أمر قد يكون استفزازيا لترى ردّ فعل المجتمع الدولي".

المصدر: "أ ف ب"