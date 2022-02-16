كولونيل أمريكي متقاعد: بايدن أظهر "جهله" للشؤون الخارجية وخاصة لروسيا

قال الكولونيل الأمريكي المتقاعد دوغ ماكغريغور، إن الرئيس جو بايدن أظهر في الخطاب الذي ألقاه يوم أمس حول أوكرانيا، "جهله" في الشؤون الخارجية.

وقال ماكغريغور في حديث لقناة "فوكس نيوز": "الرئيس بايدن أعطانا دليلا عميقا على جهله اللامتناهي بالشؤون الخارجية وخاصة بروسيا. وخطابه لن يؤدي إلا إلى زيادة جرأة الكرملين بغزو أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "لا توجد أسباب للعداء وللصراع بيننا وبين روسيا. لكنه (بايدن) تمكن من زرع الصراع والنية السيئة".

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ورأى أن "خطاب بايدن قد يجعل التدخل الروسي في أوكرانيا أمرا حتميا. لروسيا مصالح أمنية وطنية مشروعة في أوكرانيا، من حيث أن موسكو تنظر إلى حلف الناتو على أنه خصم ولا تريد وجود عضو في الناتو على حدودها".

وذكر أنه "على الرغم من أن كييف ليست عضوا في تحالف شمال الأطلسي، إلا أنه ينظر إليها على أنها شريك مستقبلي يبعث الأمل"، معتبرا أنه "في قول بايدن بأنه "لن يتظاهر بأن الصراع سيكون غير مؤلم"، كشف عن احتمال زعمه أن الحرب الروسية الأوكرانية هي الآن سبب جميع المشاكل الاقتصادية للولايات المتحدة، ولاسيما التقارير عن ارتفاع أسعار النفط".

وقال إن "الولايات المتحدة ليس لديها مبرر أخلاقي لمصلحتها في الصراع، بخلاف السعي لحل دبلوماسي مع كل من كييف وموسكو"، لافتا إلى أن "الرئيس بايدن يتصرف كما لو أن مصالح روسيا ليست ذات صلة، وأنه ليس لروسيا دور تلعبه".

وأضاف: "روسيا على وشك أن تثبت أننا عاجزون عن ردعها في أوروبا الشرقية.. ولا أرى أي دليل على هذا الدعم الساحق في جميع أنحاء العالم لفرض عقوبات على روسيا بسبب شيء يعتبره معظم الناس مسألة تتعلق بالأمن القومي لروسيا".

المصدر: "فوكس نيوز"