تحطم طائرة عسكرية ومصرع طيارها في ميانمار
AP
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تحطمت طائرة عسكرية وقتل طيارها في منطقة ساغاينغ شمالي ميانمار أقلعت من قاعدة "تادا-او" قرب ماندالاي وسط البلاد جراء عطل فني.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة المدنية الحاكمة للبلاد أونغ سان سو تشي في فبراير 2021، شن الجيش ضربات جوية عدة في البلاد ولا سيما في منطقة ساغاينغ أحد معاقل المقاومة للنظام العسكري.
وبسبب نقص في التمويل، تكثر حوادث الطيران في البلاد، ففي يونيو الماضي قتل 12 شخصا في تحطم طائرة عسكرية.
وفي 2017 تحطمت طائرة في بحر اندامان وقتل ركابها الـ122 في أكبر حادث طيران في تاريخ البلاد.
المصدر: أ ف ب
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