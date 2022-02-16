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السفير الأوكراني لدى طوكيو ينشر تغريدة ضد روسيا مرفقة بصورة أثارت غضب اليابانيين

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السفير الأوكراني لدى طوكيو ينشر تغريدة ضد روسيا مرفقة بصورة أثارت غضب اليابانيين
Legion-Media Kazuki Oishi/Sipa USA
العاصمة اليابانية طوكيو - أرشيف
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قام السفير الأوكراني لدى طوكيو سيرغي كورسونكي بنشر تغريدة يهدد فيها روسيا وأرفقها بصورة وهو يرتدي زي "الساموراي"، الأمر الذي أغضب رواد التواصل الاجتماعي من اليابانيين.

وكتب على "تويتر": "نحن نعلم ما الذي نقاتل من أجله.. أما روسيا؟".


وردا على سؤال صحفي من موقع "ياهو نيوز" اليابان حول المغزى من ارتداء كورسونكي لدرع الساموراي، أجابت السفارة، أن "الأوكرانيين، مثل الساموراي، مصممون على الدفاع عن وطنهم".

واتضح فيما بعد أن "السفير استعار الزي من ممثل في فرقة مسرحية".

من جهتهم، أرفق اليابانيون المنشور بتعليقات ساخرة، مثل "نعم، هذه الصورة بصق على الساموراي!"، وكتب أخر: "المفارقة كلها أن الساموراي لم يكن له وطن وجيش واحد. ولم يكن لديهم أي انتماء وطني أيضا!".

المصدر: "نوفوستي"

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