كندا.. اعتقال أربعة أشخاص بتهمة التخطيط لقتل الشرطة

اعتقلت الشرطة الكندية أربعة أشخاص بتهمة التخطيط لقتل عناصر شرطة الخيالة الملكية، خلال حصار "قافلة الحرية" على معبر كوتس الحدودي مع الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة إنها أوقفت كل من كريس كاربرت (44 عاما) وكريستوفر ليسك (48 عاما) وأنتوني أولينيك (39 عاما) وجيري مورين (40 عاما) جميعهم من مقاطعة ألبرتا، بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل ضد شرطة الخيالة الكندية الملكية، المعروفة باسم Mounties.

وحسب المعلومات فإن الرجال الأربعة، هم من بين 13 شخصا تم اعتقالهم منذ يوم الإثنين ومعهم أسلحة في حصار "قافلة الحرية" في كوتس.

وقالت وحدة الشرطة الفيدرالية إن "اثنين من الرجال اعتقلا على طريق سريع وبحوزتهما أسلحة يوم الثلاثاء. وهما الاعتقالان الثاني عشر والثالث عشر المرتبطان بإغلاق معبر كوتس".

ويواجه الرجال الأربعة تهمة إضافية لحيازة أسلحة لغرض خطير، ويواجه كريستوفر ليسك إتهامات إضافية لقيامه بتوجيه تهديدات.

Additional individuals have been arrested in connection to the Coutts border blockade: pic.twitter.com/OOyOC6nktB — RCMP Alberta (@RCMPAlberta) February 15, 2022

المصدر: "الإندبندنت"