أردوغان: زيارة الرئيس الإسرائيلي المرتقبة إلى تركيا "خطوة إيجابية"

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، المرتقبة إلى بلاده بأنها "إيجابية"، وقال أنها "ستنعكس بشكل جيد على العلاقات الثنائية".

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وخلال حوار مع الصحفيين على متن طائرة العودة من الإمارات مساء أمس، تم نشره اليوم، أضاف أردوغان أنه أجرى عدة اتصالات هاتفية "إيجابية" مع نظيره الإسرائيلي، وأنه من المخطط أن يزور الأخير تركيا في مارس القادم.

المصدر: "الأناضول"