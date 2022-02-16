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الكرملين: بوتين سيلتقي لوكاشينكو في موسكو في 18 فبراير

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الكرملين: بوتين سيلتقي لوكاشينكو في موسكو في 18 فبراير
Sputnik
لقاء للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سان بطرسبورغ، روسيا، 29 ديسمبر عام 2021
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أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في موسكو الجمعة القادمة.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين، اليوم الأربعاء: "من المخطط بحث مسائل التطوير المقبل للعلاقات الروسية البيلاروسية والشراكة الاستراتيجية، وكذلك القضايا الحيوية للأمن الأوروبي".

جرى اللقاء السابق للرئيسين الروسي والبيلاروسي في 29 ديسمبر عام 2021 في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

المصدر: تاس

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