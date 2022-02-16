البرلمان الأوكراني يصادق على قانون الانسحاب من اتفاقية أخرى لرابطة الدول المستقلة

صادق البرلمان الأوكراني على قرار حول انسحاب كييف من اتفاقية رابطة الدول المستقلة حول قواعد تحديد منشأ سلع البلدان النامية عند منح أفضليات جمركية في إطار نظام الأفضليات العام.

وجاء في القرار الذي صوت له، اليوم الأربعاء، 309 نواب: "الخروج من الاتفاقية حول قواعد تحديد منشأ سلع البلدان النامية عند منح أفضليات جمركية في إطار نظام الأفضليات العام التي تم توقيعها في 12 أبريل عام 1996 في موسكو وأبرمها القانون الأوكراني في 22 نوفمبر عام 2002".

وقالت المذكرة التفسيرية للقانون إن الاتفاقية تم توقيعها بهدف إنشار قاعدة شرعية قانونية موحدة في إطار رابطة الدول المستقلة لتحديد منشأة سلع الدول النامية. وأضافت: "لن يؤثر الانسحاب من هذه الاتفاقية على مصالح المصنعين والمصدرين الأوكرانيين، إذ أن القانون الأوكراني لا يقضي بمنح أفضليات التعريفة في إطار النظام العام للأفضليات للدول النامية، لذلك يعد منطقيا وقف سريان مفعول هذه الاتفاقية".

سبق أن أوقفت أوكرانيا من جانب واحد سريان مفعول عدد من الاتفاقيات والمعاهدات مع روسيا ورابطة الدول المستقلة. وفي 1 أبريل عام 2019 انسحبت أوكرانيا من معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي