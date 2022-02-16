السفير الأمريكي: تركيا أصبحت حليفا لا غنى عنه وواشنطن ترى طلبها لمقاتلات "إف -16" تطورا إيجابيا

اعتبر السفير الأمريكي لدى أنقرة، جيفري فليك، أن "تركيا أصبحت لاعبا أكبر وأقوى في الساحة الدولية، وحليفا لا غنى عنه للولايات المتحدة".

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وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول"، أشار جيفري فليك إلى أنه "سيسعى للمساهمة في استمرار العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وأنه يمكن تعزيز العلاقات ورفعها لمستويات أعلى"، مضيفا: "نرى الآن ثمار العلاقات الوطيدة بين البلدين وقد زادت الثقة بيننا، تركيا حليف مهم في الناتو منذ 70 عاماً ولذلك لدينا مصالح مشتركة كثيرة".

وفي حديثه عن العلاقات التركية الأمريكية، أكد فليك أن هذه العلاقات "ليست مقتصرة على الجانب الأمني فقط، وأن الاقتصاد يمثل جانبا مهما ومتطورا في علاقاتهما، وهناك علاقات تجارية شاملة بينهما إذ تعد كل بلد سوق مهمة للأخرى"، مشددا على "أهمية العلاقات التركية الأمريكية تبرز أكثر في ظل "التهديدات" التي تواجه المنطقة حاليا"، مثل ما سماه "الأزمة الأوكرانية الروسية".

وأكد السفير الأمريكي أن "تركيا عضو مهم في الحلف ولديها ثاني أكبر أسطول من مقاتلات "F-16" في الحلف وثالث أكثر دولة تساهم في مهمات الحلف".

وعن الطلب التركي لشراء مقاتلات "F-16" من الولايات المتحدة وتحديث المقاتلات الموجودة لديها، أوضح جيفري فليك "أن اللقاءات بين وفود البلدين مستمرة في هذا الشأن وتسير على نحو جيد، إلا أن الموضوع يستغرق بعض الوقت لكثرة التفاصيل الفنية به"، مشيرا إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عازمة على دعم تركيا خلال هذه المرحلة وترى طلبها للمقاتلات تطورا إيجابيا يظهر مدى التزامها بمسؤولياتها تجاه حلف الناتو".

المصدر: "الأناضول"