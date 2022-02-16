بولسانارو يشكر بوتين على عفوه عن سائق لاعب كرة قدم برازيلي سابق

شكر الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الرئيس فلاديمير بوتين على عفوه عن روبسون أوليفيرا سائق لاعب كرة القدم البرازيلي السابق فرناندو الذي اعتقل قبل 3 سنوات بسبب نقله المخدرات.

وقال بولسونارو في اجتماع مع بوتين في الكرملين: "شكرا لك على لفتتك للعفو عن مواطن برازيلي العام الماضي".

وتم القبض على روبسون أوليفيرا ووضعه في مركز احتجاز في عام 2019 لمحاولته تهريب ميثادون هيدروكلوريد، وهو عقار محظور في روسيا.

وبعد عام من اعتقال أوليفيرا، قال الرئيس بولسونارو إنه سيطلب من بوتين إطلاق سراح البرازيلي.

المصدر: نوفوستي