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أردوغان: سأتصل مع بوتين هاتفيا لاستيضاح موقفه من فكرة القمة الثلاثية (تركيا - روسيا- أوكرانيا)

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أردوغان: سأتصل مع بوتين هاتفيا لاستيضاح موقفه من فكرة القمة الثلاثية (تركيا - روسيا- أوكرانيا)
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمعرفة موقفه من فكرة الاجتماع الثلاثي بين الرؤساء الثلاثة التركي والروسي والأوكراني.

وأضاف أردوغان في تصريحات اليوم الأربعاء: " سأطلب من بوتين رأيه في لقاء ثلاثي بحضور الرئيس الأوكراني".

وأكد أردوغان عزمه متابعة الموضوع عن كثب.

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