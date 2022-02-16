أردوغان: حوارنا مع السعودية مستمر وننتظر تقدما من خلال خطوات ملموسة بالفترة المقبلة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "الحوار مع السعودية مستمر، وننتظر تقدما من خلال خطوات ملموسة في الفترة المقبلة".

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هذا واعتبر أردوغان أن زيارة الرئيس الإسرائيلي المرتقبة "إيجابية، وستنعكس بشكل جيد على العلاقات" الثنائية".

وفي وقت سابق، أكد أردوغان، أن بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات مع كل من السعودية ومصر.

وقال أردوغان، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "TRT" الحكومية: "سنعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل".

المصدر: "TRT"