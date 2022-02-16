بيسكوف: بوتين تلقى دعوة مجلس الدوما للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة مجلس الدوما الروسي للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الأربعاء: "لا يوجد هناك أي تعليق بهذا الخصوص. تلقى الرئيس الدعوة ورد عليه وأخذ علما به".

وعبر بيسكوف عن اعتقاده بأن هذه الوثيقة تعد مؤشرا حيا على مزاج البرلمانيين والمجتمع.

وأضاف: "لكن الرئيس أكد أن الشيء الرئيسي هو... المساعدة في تسوية الوضع في جنوب شرق (أوكرانيا)، ويمكن القيام بذلك من خلال تسهيل اتفاقيات مينسك في كل ما هو ممكن. وهذا في الواقع ما سيركز عليه الرئيس في عمله".

المصدر: نوفوستي