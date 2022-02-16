قمة في فرنسا لبحث محاربة المتطرفين الإسلاميين في غرب إفريقيا

أعلنت فرنسا، استضافة قمة الأربعاء بشأن محاربة المتطرفين الإسلاميين في غرب إفريقيا، فيما تدرس باريس سحب قواتها من مالي مع استمرار العمليات العسكرية في منطقة الساحل الأوسع.

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ومن المتوقع أن يشارك في قمة باريس رؤساء دول تشاد والنيجر وموريتانيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن زعماء مالي وبوركينا فاسو لم يتلقوا دعوة منذ تعليق عضوية البلدين في الاتحاد الإفريقي.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات بين مالي ودول جوارها وشركائها الأوروبيين.

هذا وتكافح مالي لاحتواء تمرد متطرف منذ عام 2012. ورغم طرد المتمردين من السلطة في المدن الشمالية بمساعدة عملية عسكرية قادتها فرنسا في العام التالي، فقد أعادوا تجميع صفوفهم في الصحراء وبدأوا في مهاجمة الجيش المالي وحلفائه.

ويتواجد حاليا نحو 4300 جندي فرنسي في منطقة الساحل، بينهم 2400 في مالي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظرائه الأفارقة والأوروبيين خلال مأدبة عشاء في قصر الإليزيه الرئاسي قبل قمة الاتحاد الأوروبي وإفريقيا المقرر عقدها يومي الخميس والجمعة في بروكسل.

المصدر: AP