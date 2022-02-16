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بيسكوف: الناتو يواجه صعوبات في نظام تقييم الوضع القائم

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بيسكوف: الناتو يواجه صعوبات في نظام تقييم الوضع القائم
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن حلف الناتو يواجه صعوبات في تقييم الأحداث عندما لا يرى عودة العسكريين الروس إلى أماكن تمركزهم الدائمة بعد التدريبات.

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وفي تعليق على التصريحات الأخيرة حول حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "يوجد هناك عائق معين في نظام تقييم الوضع القائم لدى حلف الناتو، مما لا يسمح لممثلي الحلف بتقييم الوضع بشكل موضوعي".

وأجاب إيجابيا على الاعتقاد بأن حلف الناتو يقيم الوضع الحالي بشكل خاطئ.

المصدر: تاس

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