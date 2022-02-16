بيسكوف: مستوى التهديد الأوكراني بالهجوم على دونباس لا يزال عاليا

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن مستوى التهديد بإمكانية هجوم أوكراني على دونباس شرق البلاد لا يزال عاليا.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: أن خطر اللجوء إلى حل بالقوة لمشكلة دونباس من قبل كييف لا يتضاءل بلا لا يزال الخطر عاليا. قائلا: "يتم لفت الانتباه إلى حقيقة أن العملية العسكرية (من قبل كييف) ومحاولة استخدام القوة لحل مشكلة الجنوب الشرقي أمر محتمل تماما. الاحتمال مرتفع، إنه حقيقي. ولسوء الحظ، شهدنا بالفعل حقيقة أن كييف بدأت عملية عسكرية في دونباس، أي بدأت حربا أهلية في بلدها. لذلك، شهدنا بالفعل سوابق لهذا الأمر".

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كما لفت بيسكوف إلى أن تصريحات كييف بشأن اتفاقيات مينسك متناقضة، فمن ناحية هناك تصريحات بالالتزام بالاتفاقيات، ومن ناحية أخرى يعارضون تنفيذها، قائلا: "الآراء متناقضة للغاية. ممثلو القيادة الأوكرانية يدلون مرة أخرى بتصريحات متناقضة. فمن ناحية، هناك تصريحات في كييف بشأن الالتزام باتفاقات مينسك، ومن ناحية أخرى، هناك تصريحات تفيد بأن تنفيذ اتفاقات مينسك يعني انهيار اوكرانيا".

بالمقابل أشار بيسكوف إلى أن الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك لا يرتبط باتفاقيات مينسك.

وبخصوص مفاوضات الرئيس الأمريكي مع روسيا، بخصوص الأمن، اعتبر بيسكوف أن استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن للتفاوض مع روسيا بشأن الأمن أمر إيجابي، قائلا: "من المهم بالنسبة لنا أنه عند مناقشة تلك الجوانب العقلانية التي أشار إليها الجانب الأمريكي، فإنه ينبغي مناقشتها في اتصال مباشر مع تلك الموضوعات التي تمثل أولوية بالنسبة لنا. ونأمل أن تبدأ عملية التفاوض هذه".

ووفقا له، هناك دبلوماسية من أجل البحث عن نقاط الاتصال المحتملة وتعزيز التقارب بين تلك المواقف التي تبدو للوهلة الأولى متعارضة تماما.

وأضاف بيسكوف "في هذه الحالة، يؤكد الرئيس بوتين أيضا رغبتنا واستعدادنا للدخول في مثل هذه المفاوضات، وربما يكون من الإيجابي أن يعلن الرئيس الأمريكي (جو بايدن) أيضا استعداده لبدء مثل هذه المفاوضات الجادة".

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المصدر: نوفوستي