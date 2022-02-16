لافروف: ندعم البرازيل لتصبح عضوا دائما في مجلس الأمن حال زيادة الأعضاء الدائمين

يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره البرازيلي، كارلوس فرانكا، مؤتمرا صحفيا مشتركا حول نتائج الحوار الروسي البرازيلي الأول بين وزيري الخارجية والدفاع للبلدين.

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جرى اليوم الأربعاء في موسكو أول لقاء لوزراء الخارجية والدفاع لروسيا والبرازيل بصيغة "2+2".

وشارك في هذا الاجتماع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الخارجية البرازيلي، كارلوس فرانكا، ووزير الدفاع البرازيلي، براغا نيتا.

وقال لافروف خلال اللقاء إن روسيا تهتم باستقلال أمريكا اللاتينية وبلدان منطقة البحر الكاريبي على الساحة الدولية، مضيفا أن موسكو ترى الدور المركزي للبرازيل في تطوير هذه المنطقة. وأشار الوزير إلى أن روسيا تقيم بشكل عال التعاون بينها وبين البرازيل في المنظمات الدولية وفي إطار بريكس والأمم المتحدة ومجموعة العشرين.

المصدر: تاس



